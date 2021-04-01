Квартиры «все включено»: ГК «СТРОЙПРОМСЕРВИС» запустила уникальный продукт для рынка рязанской недвижимости

Группа компаний «Стройпромсервис», один из ведущих застройщиков Рязанской области, выводит на рынок новый продукт – квартиры «Все включено». Квартиры по принципу «Все включено» — это квартиры с чистовой отделкой, качественной мебелью и брендовой встраиваемой техникой.

Это уникальный продукт и единственное предложение на рынке рязанской недвижимости.

Данное предложение распространяется на квартиры в жилых комплексах «Шереметьевский квартал» и «Окские просторы».

«Для нас это особенный продукт, мы уверены, что все наши клиенты, которые планируют приобретать квартиру в рамках данного предложения по максиму оценят свою новую квартиру, которая будет полностью готова к переезду сразу после получения ключей, – отметили представители компании».

Максимально выгодной такая услуга будет в рамках ипотеки: все расходы по меблировке включаются в кредит, и покупатель сможет приобрести мебель, технику и сантехнику по самым выигрышным ценам. По предварительной оценке, на некоторые виды квартир выгода будет составлять 30% от стоимости отделки и оборудования и больше.

Группа компаний «Стройпромсервис», один из ведущих застройщиков Рязанской области, выводит на рынок новый продукт – квартиры «Все включено».

Мы берем на себя не только выбор мебели и техники, но и осуществляем контроль качества работ на всех этапах при комплектации квартиры. В частности, предоставляется многолетняя гарантия на всю мебель и встраиваемую технику. Получив ключи от такой квартиры, покупателю действительно останется только въехать и перенести личные вещи. Не придется тратить деньги и время на поиск ремонтной бригады, дизайнеров, проектировщиков, изготовителей мебели и выбор конкретных моделей. В данном случае мы отвечаем за каждый этап и контролируем ход работ. При этом полностью укомплектованная квартира обойдется собственнику жилья в разы дешевле, чем сделанная своими силами.

Уже в ближайшее время квартиры под ключ будут пользоваться ажиотажным спросом, выгодно выделяясь на рынке. При этом разница в цене приятно удивит покупателей. Становитесь одним из первых, кто станет обладателем квартиры по принципу «Всё включено».

Подробнее о новой услуге можно узнать по телефону +7(4912)247-000 и на сайте: https://bit.ly/3weUM7P

ООО СЗ «ГРИНХАУС». Проектная документация размещена на сайте наш.дом. рф. Ипотеку предоставляют банки-партнеры, полный список представлен на сайте stroy-proms.ru.

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