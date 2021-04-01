Зоозащитники Рязани узнали о жутких условиях в приюте для собак в Сасове

Самое "невинное" фото из предоставленных зоозащитниками.

В среду, 31 марта, рязанские зоозащитники без предупреждения приехали в приют для животных, который находится в Сасове. ИП Илюшеня должен заниматься отловом, стерилизацией и вакцинацией собак, после чего отпускать животных обратно на улицы. Именно с этой организацией администрация Рязани ранее заключила контракт по отлову животных на два месяца.

Однако, приехав на место, зоозащитники были шокированы условиями, в которых содержатся животные. Об этом они рассказали изданию Ya.62 и предоставили фотографии, на которых видно, как животные находятся в грязи, а корм хранится под открытым небом.

По словам зоозащитников, приют ИП Илюшеня выиграл тендер на отлов собак не только в Рязани, но и в Тамбовской области. Предположительно, все отловленные собаки должны привозиться в Сасово. А на кадрах видно, что на территории приюта есть печи типа крематория. Зоозащитники высказали предположение, что в них могут сжигаться собаки.

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