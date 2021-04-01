Рязанская прокуратура начала бороться с сайтами, торгующими кальянами

Вступили в силу изменения в антитабачный закон, согласно которым кальянами, равно как и другой табачной продукцией, запрещено торговать вне магазинов и павильонов.

Прокуратура Рязанского района потребовала запретить интернет-ресурс, где свободно торгуют кальянами. Казалось бы, ничего особенного, но теперь это нарушает закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» – в редакции, принятой Госдумой в июне 2020 года.

28 января 2021 года вступили в силу изменения в антитабачный закон, согласно которым кальянами, равно как и другой табачной продукцией, запрещено торговать вне магазинов и павильонов. Сам сайт, нарушающий эти требования, не назван.

Административное исковое заявление будет рассматриваться в Октябрьском районном суде Рязани.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!