Минтранс сообщил, когда продолжат строительство Северного обхода Рязани.

Во время правительственного часа, которое состоялось 31 марта, министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Вадим Решетник рассказал о продолжении строительства Северного обхода.

Как отметил чиновник, переговоры с потенциальными инвесторами ни к чему не привели, указав, что они [потенциальные инвесторы] выдвигали такие финансовые модели использования дороги, что они шли в разрез с интересами жителями Рязанской области.

К детальной проработке этого вопроса власти планируют подойти после того, как решится вопрос по строительству моста-дублера через Оку, который ранее оценили в 12 млрд рублей.

Решетник фактически повторил слова губернатора Николая Любимова, который еще в декабре 2020 года пояснил, что 2-я и 3-я очереди Северного обхода не заинтересовали инвесторов. Их не устроило количество транспорта, который проезжал бы по этим участкам (читать подробнее).

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