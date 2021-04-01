Сасовский приют для бездомных собак приостановил работу

Сасовский приют для бездомных животных временно приостановил прием собак. Об этом сообщается на странице заведения в социальной сети «ВКонтакте». По информации руководства, причина приостановки работы – подтопление.

«Из-за погодных условий и резкого таяния снега работа приюта приостановлена на две недели. Причина – подтопление. В настоящее время ведутся экстренные работы по осушению. Все животные накормлены, проходят плановые ветеринарные работы.

Животные из подтапливаемых мест переведены на временное содержание в клетки и возвышенности», - говорится в сообщении.

Руководство приюта приглашает желающих помочь в отводе воды и наведении порядка, а также указало, что «на время наведения порядка прием животных приостановлен».

Известно, что накануне в сасовский приют приехали рязанские зоозащитники и ужаснулись, в каком состоянии находятся животные. Ранее ИП Илюшеня – собственник приюта, заключил прямой контракт с администрацией Рязани на отлов собак, и планирует в будущем выиграть полноценный тендер.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Собачий ад: почему, попав в приют, животные вынуждены поедать друг друга?

Несколько лет назад муниципальное предприятие Рязани по отлову собак возглавили зоозащитники. Один из сотрудников снял видео, на которых можно увидеть, в каких условиях сейчас содержатся животные (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!