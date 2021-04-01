В шести районах Рязанской области 1 апреля отключат электричество. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

1 апреля в шести районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Клепиковский район:

- село Былино — с 08:30 до 17:00.

Спасский район:

- село Петровичи — с 09:00 до 14:00.

Старожиловский район:

- село Ивановское, деревня Соха, деревня Кареево — с 09:00 до 17:00.

Захаровский район:

- село Большое Коровино — с 09:00 до 17:00.

Рыбновский район:

- деревня Бортники, деревня Войнюково, село Ходынино, деревня Бариново, деревня Железницы, деревня Тайчины, село Козловка — с 10:00 до 16:00.

Рязанский район:

- деревня Отводное, поселок Варские, село Алеканово, деревня Богданово, деревня Гнетово — с 10:00 до 16:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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