В шести районах Рязанской области 1 апреля отключат электричество.
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
1 апреля в шести районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Клепиковский район:
- село Былино — с 08:30 до 17:00.
Спасский район:
- село Петровичи — с 09:00 до 14:00.
Старожиловский район:
- село Ивановское, деревня Соха, деревня Кареево — с 09:00 до 17:00.
Захаровский район:
- село Большое Коровино — с 09:00 до 17:00.
Рыбновский район:
- деревня Бортники, деревня Войнюково, село Ходынино, деревня Бариново, деревня Железницы, деревня Тайчины, село Козловка — с 10:00 до 16:00.
Рязанский район:
- деревня Отводное, поселок Варские, село Алеканово, деревня Богданово, деревня Гнетово — с 10:00 до 16:00.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
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