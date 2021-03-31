31 марта МХК «Рязань-ВДВ» выиграл в Белгороде

На фото три автора заброшенных шайб: Романов (№95), Назаров и Александров. Фото: Павел АВЕРИН

МХК «Рязань-ВДВ» проводил 31марта в Белгороде свой третий по счету матч стадии четвертьфиналов Кубка регионов Национальной молодежной хоккейной лиги. Гости уверенно победили с разрывом в четыре шайбы.

Первый период: зрители голов не увидели. Во второй трети хозяева разразились градом шайб. Алексей Мохов, Руслан Абовянов и Алексей Смирнов завершали атаки – и вот на табло горят цифры 3:0. Гости руки не опустили, встряхнулись от цепенящего сна, и уже 2:3 – шайбы в свой актив записали Максим Тимофеев и Ростислав Халиуллин.

На 44 минуте Максим Назаров установил равновесие в противостоянии команд. На 53 минуте защитник Кирилл Затонских выводит впервые в этом матче гостей вперед, а менее чем через минуту Григорий Романов успех закрепляет – 5:3.

За 2 минуты и 20 секунд до окончания основного времени судьи удалили Романова, а хозяева получили шанс, заменили вратаря на шестого полевого игрока. И… счет стал 3:6 – Никита Дорофеев поразил «рамку» белгородцев. Вратарь на место, как обычно, не вернулся – Сергей Александров делает счет 3:7.

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