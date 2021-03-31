Рязанских ветеранов Президентского полка приглашают на встречу

Рязанец Сергей Данилов (справа) с сослуживцами. Фото из личного архива С.Данилова.
10 апреля в Рязани состоится встреча сослуживцев Президентского (Кремлевского) полка. На нее съедутся ветераны со всей страны, представители региональных организаций и Юнармии. Всего, по предварительным подсчетам, соберутся порядка 150 человек.
Масштабное мероприятие приурочено к юбилею самой престижной в нашей стране воинской части – 8 апреля полку исполнится 85 лет.
Оказаться в его рядах не просто почетно, это, можно сказать, предел мечтаний для юноши, который хочет служить Родине. Этих красивых, статных парней можно увидеть на Параде Победы, в карауле у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата, в составе делегации встречающих первых лиц других государств. Они всегда на виду, и именно поэтому попасть в Президентский полк сложнее, чем в морскую пехоту или ВДВ. Кроме кристально чистой биографии и высоких личных моральных качеств, призывник должен иметь отличные физические характеристики: высокий рост, крепкое здоровье, острые зрение и слух. Среди умений, которые, безусловно, являются весомыми аргументами при наборе в полк – владение иностранными языками и восточными единоборствами. Напомним, что увидеть этих бравых мужчин, служивших в уникальной военной части, можно будет 10 апреля.
Если вы хотите принять участие в мероприятиях, посвященных празднованию юбилея Президентского полка, знакомим вас с программой:
- 12:00 - возложение венков на мемориальном комплексе «Монумент Победы».
- 13:30 – посещение музея воздушно-десантных войск и Рязанского кремля.
- 17:00 – концерт-встреча в ресторане «Арт-Контраст».
Связаться с организаторами встречи можно по телефонам: 8 (920) 965-29-26 Александр Нечепуренко, 8 (953)742-48-30 Сергей Чураков.
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