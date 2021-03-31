В Сасовском районе нашли нарушения на скважинах добычи подземных вод

Так какую же воду мы пьем?! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ООО «Водоресурс» (Сасовский район) является обладателем лицензией на разведку и добычу питьевых вод. Последние измерения уровня подземных вод в скважинах делали согласно журналу в июле, сентябре 2020 года. А это является нарушением условий пользования недрами.

В ходе проверки также установлено, что вход на территорию первого пояса скважины недропользователя ООО «Водоресурс» находится в свободном доступе. Такие же нарушения были выявлены в СПК «Колос» и ОАО «Молоко».

Данные факты являются нарушением действующего законодательства о недрах, лицензировании и об обеспечении безопасности. Проверяли недропользователей сотрудники сасовской прокуратуры.

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