Депутаты фракции «Единой России» в Рязанской областной Думе обсудили законопроект «О занятости»

Инна Калашникова и Александр Четоркин. Фото пресс-службы партии "Единая Россия".

«Актуальность изменений в закон «О занятости населения в Российской Федерации» обусловлена развитием информационно-коммуникационных технологий в сфере содействия занятости населения и системы межведомственного электронного взаимодействия, необходимостью снятия межрегиональных барьеров при трудоустройстве, подборе персонала и оказании государственных услуг, а также задачами комплексной модернизации государственной службы занятости», – отметила руководитель фракции «Единой России» в Рязанской областной Думе Татьяна Панфилова.

Она озвучила основные изменения в федеральный закон.

Несколько инициатив предложили председатель Рязанского областного союза организаций профсоюзов Инна Калашникова и заместитель министра труда и социальной защиты населения Рязанской области Александр Четоркин.

По словам замминистра, в обсуждаемом законопроекте много новых положений, некоторые из них получили практическое применение в период пандемии коронавируса.

- Сегодня признание гражданина безработным и начисление пособия по безработице осуществляются центрами занятости населения непосредственно по месту жительства гражданина. На наш взгляд, нужно предусмотреть норму, чтобы жители могли встать на учет в службу занятости по месту фактического проживания, – предложил Александр Четоркин.

Инна Калашникова согласилась с этим предложением. Она обратила внимание еще на одну проблему, с которой сталкиваются жители.

- Случается, что безработные, которые стоят на учете в службе занятости принимают решение стать самозанятыми, снимаются с учета. В случае неудачи в новой сфере деятельности они возвращаются в службу занятости, и тот период не засчитывается им в стаж. Такой безработный может рассчитывать только на минимальное пособие. Мне кажется, будет справедливо, если их уравняют в правах с людьми, которые стали безработными после увольнения с предприятий, – считает Инна Калашникова.

Члены фракции «Единой России» в Рязанской областной Думе поддержали изменения в законопроект «О занятости населения в Российской Федерации».

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