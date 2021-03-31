В Рязани появился график отключений горячей воды на апрель 2021 года

Где и в какие даты в Рязани отключат горячую воду в апреле 2021 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

МУП «РМПТС» рассказало, где и в какие даты в Рязани отключат горячую воду в апреле 2021 года. Горожанам объявили о начале плановых ремонтов тепловых сетей и профилактических мероприятий на оборудовании ЦТП и котельных.

«Традиционно на время планово-предупредительных ремонтов и гидроиспытаний у потребителей ограничивается подача горячего водоснабжения», - напомнили в муниципальном предприятии.

На официальном сайте РМПТС опубликовало график отключений горячей воды (доступен при переходе по ссылке). Согласно ему, первые из них запланированы уже на 5 апреля, следующие «волны» ожидаются 12-го, 19-го и 26-го числа. Всего в списке 104 адреса – это как жилые дома, так и социальные учреждения.

При этом в графике, очевидно, есть ошибки в датах: вторую из них в ряде случаев, очевидно, следует читать «23.04», а не «23.05», «23.06» и так далее.

Напомним, период отсутствия ГВС не должен превышать 14 суток.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Телефоны РМПТС для уточнения информации об отключениях

Диспетчерская служба МУП «РМПТС» - 8(4912)34-05-44.

Районные диспетчерские пункты:

- Железнодорожный район - 8(4912)76-33-04;

- Московский район - 8(4912)33-17-52;

- Октябрьский район - 8(4912)32-65-34;

- Совесткий район - 8(4912)25-52-26.