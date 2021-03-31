Молодые рязанцы примут участие в предварительном голосовании «Единой России»

В Рязанской области продолжается прием документов для участия в предварительном голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

31 марта документы в региональный организационный комитет подали два молодых кандидата – Олег Власенков и Елена Лобанова.

Исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Ряжского района Олег Власенков уже принимал участие в предварительном голосовании в 2018 году. В 2020 году пробовал свои силы в праймериз и в ходе избирательной кампании стал кандидатом от партии в Рязанскую областную Думу.

В 2020 году Олег Власенков вошел в число первой группы волонтеров, которые помогали медперсоналу в «красной зоне» в областной клинической больнице. Вместе с молодогвардейцем Павлом Ромашиным он вышел с инициативой организовать работу добровольцев на базе Ряжского межрайонного медицинского центра.

«Хочу попробовать свои силы на выборах в Государственную Думу, – рассказал Олег Власенков. – Мне важно быть полезным для людей. Думаю, мой опыт в качестве муниципального депутата может быть востребован».

Елена Лобанова впервые принимает участие в предварительном голосовании.

«Я работаю учителем начальных классов в Рыбновской школе № 1», – рассказала она.

Девушка входит в состав Совета молодых педагогов Рязанской области, является пресс-секретарем молодежной администрации Рыбновского района. В году учебы в вузе занималась волонтерской деятельностью.

«Я бы хотела обратить внимание на проблемы молодых специалистов в сфере образования, – подчеркнула Елена Лобанова, отвечая на вопрос, почему решила принять участие в праймериз на выборах в Государственную Думу. – Например, региональные и федеральные программы должны помогать начинающим педагогам независимо от того, приехали они работать в другой регион или же в свой родной населенный пункт».

Напоминаем, что региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования партии «Единая Россия» работает на базе общественной приемной на улице Горького, дом 49А. Подать документы желающие стать участниками праймериз могут до 29 апреля в будние дни: с понедельника по четверг – с 9 до 18, в пятницу – с 9 до 17 часов, с перерывом на обед с 13 до 14 часов. Также подать заявки можно в электронном виде.

Вся информация по проведению предварительного голосования, списки кандидатов, их данные находятся в открытом доступе на сайте pg.er.ru. За необходимыми разъяснениями и консультациями можно обратиться в оргкомитет или по телефону (4912) 28-43-13, 28-43-23.

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