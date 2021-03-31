Губернатор Любимов чуть смягчил коронавирусный режим ограничений.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Губернатор Николай Любимов чуть смягчил режим ограничений в связи с распространением коронаивруса. Соответствующее распоряжение главы региона опубликовано 31 марта.
Согласно документу, с 1 апреля на самоизоляции обязаны находиться только неработающие пенсионеры старше 65 лет. Остальным же категориям – работающим пенсионерам старше 65 лет, а также лицам с хроническими соматическими заболеваниями – режим самоизоляции соблюдать не обязательно. Но, рекомендовано до 18 апреля.
Ни на какие послабления в режиме ограничений для кафе и ресторанов губернатор в этот раз не расщедрился.
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