В Рязани минутой молчания почтили память жертв политических репрессий

Подростки в форме, похожей на военную, выглядели на этой церемонии, мягко говоря, странно. Фото: пресс-служба администрации Рязани.

31 марта на территории Мемориального комплекса памяти жертв войны и репрессий состоялось возложение цветов с последующей минутой молчания. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Церемония прошла в рамках выездного заседания членов межведомственной рабочей группы по увековечению памяти жертв политических репрессий. Участие в мероприятии приняли: председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, губернатор Николай Любимов и глава администрации областного центра Елена Сорокина.

Обычно, падших во времена «Большого террора», вспоминают 30 октября непосредственно в День памяти жертв политических репрессий. И именно в октябре 2012 года силами «Рязанского Мемориала» был установлен памятный знак к которому сегодня возложили цветы. Установлен он был на месте братской могилы, в которой покоится прах 200 репрессированных жителей области. Их останки со следами насильственной смерти были обнаружены при строительстве зданий около Лазаревского кладбища.

Девять лет назад на открытии памятного знака выступающие говорили, что это «знак живым, а не мертвым», чтобы подобная трагедия не повторилась.

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