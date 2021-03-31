31 марта стало известно о четырех новых жертвах COVID-19 в Рязанской области

В среду, 31 марта, список жертв коронавирусной инфекции в Рязанской области пополнили еще четыре человека. В оперативной группе регионального правительства сообщили, что в перечень внесены фамилии 46-летнего и 65-летнего мужчин, а также 78-летней и 80-летней женщин.

Все жертвы скончались в январе. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала именно коронавирусная инфекция. Отметим, что январь 2021 стал месяцем с самой высокой смертностью от COVID-19 в регионе.

Всего, по официальным данным, на 31 марта COVID-19 в Рязанской области унес жизни 366 человек.