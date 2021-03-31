Рязанская бизнес-структура лишилась «Волги»

Приставы арестовали у одной из рязанских компаний автомобиль ГАЗ-31105 («Волга») 2007 года выпуска, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Воспользоваться столь жесткой мерой судебных приставов-исполнителей заставила крупная непогашенная задолженность юридического лица по налогам. Речь идет о сумме более 600 тысяч рублей.

В настоящее время арестованный автомобиль находится на ответственном хранении компании. То есть, они не могут ни пользоваться им, не совершать какие-то действия, в том числе – продавать.

Если в установленные сроки должник не расплатится по счетам с государством, машину выставят на аукцион и «Волга» уйдет с молотка в счет погашения долга.

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