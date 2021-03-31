На Московском шоссе из-за ДТП образовалась двухкилометровая пробка.

На Московском шоссе образовалась двухкилометровая пробка в сторону центра Рязани. Такие данные приводит веб-сервис компании «Яндекс».

Движение затруднено в районе пересечения с улицей Юбилейной и до перекрестка с улицей Мервинской (автовокзал «Центральный»).

Причиной автомобильного затора, если верить «Яндекс.Прбка», стало дорожно-транспортное происшествие возле автовокзала.

Из-за проблем с движением, некоторые маршрутные автобусы объезжают затор через Мервино.

Подробности происшествия уточняются.

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