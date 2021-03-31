В Шиловском районе обнаружили потенциально опасную колбасу со шпиком. Фото: Олег УКЛАДОВ

Во время внеплановой проверки в Шиловском районе сотрудники Россельхознадзора обнаружили в торговой точке одного из предпринимателей вареную колбасу «Особая со шпиком и чесноком». Мясной продукт, на который не было ветеринарных сопроводительных документов, находился в продаже и на хранении.

Так как на колбасу не было бумаг, подтверждающих качество продукта и эпизоотическое благополучие места его изготовления, то продукт автоматически перешел в разряд сомнительных по качеству и опасных.

По итогам проверки в отношении предпринимателя составили административный протокол, а товар изъят из оборота.

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