Елена Митина ответила на вопросы жителей Михайловского района

Фото: РОО "Единая Россия".

Рабочий визит депутата Госдумы, члена фракции Единой России» Елены Митиной в Михайловский район начался со встречи с главой муниципалитета, секретарем местного отделения партии Евгением Сидоровым. Основными темами обсуждения стали реализация национальных проектов и программы развития сельских территорий, а также поддержка местных инициатив.

Личный прием граждан впервые за долгое время прошел в очном формате. «Были созданы все необходимые условия для безопасного общения в условиях распространения коронавирусной инфекции», – отметила Елена Митина.

Заявители обратились к парламентарию с вопросами, связанными с улучшением жилищных условий и получением медицинской помощи. Кроме этого, инициативная группа жителей попросила о содействии в сохранении и реставрации памятника федерального значения – Податной избы.

По всем обращениям Елена Митина дала исчерпывающие разъяснения. По некоторым из них будут направлены депутатские запросы в соответствующие инстанции.

В завершение визита депутат Госдумы от Рязанской области провела совещание с руководителями и председателями первичных профсоюзных организаций образовательных учреждений. Она рассказала об изменениях в трудовом законодательстве и в законодательстве в сфере образования.

«Закон предусматривает, что при наличии спора о компенсации морального вреда, причиненного работнику вследствие нарушения его трудовых прав, требование такой компенсации может быть заявлено в суд одновременно с требованием о восстановлении нарушенных трудовых прав, либо в течение трех месяцев после вступления в законную силу решения суда, которым эти права были восстановлены полностью или частично», – пояснила член фракции «Единой России».

Также парламентарий проинформировала присутствующих о мерах касающихся поддержки в 2021 году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан.

Кроме этого, Елена Митина рассказала о принятом федеральном законе «О молодежной политике в Российской Федерации».

«Впервые в нашей стране были определены цели, принципы, основные направления и формы реализации молодежной политики, − подчеркнула депутат Госдумы. − Сформирован единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории молодежь – это лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно. При этом, в отдельных случаях, например, в целях применения мер господдержки, возрастная планка может быть поднята».

На правах рекламы.