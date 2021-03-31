Андрей Красов встретился с коллективом Рязанского театра драмы

Фото: РОО "Единая Россия".

«Ежегодно 27 марта отмечается Всемирный день театра – международный профессиональный праздник всех работников театра. По этому случаю в рамках региональной недели встретился с коллективом Рязанского областного театра драмы. Кроме того, поздравил директора учреждения, председателя регионального общественного совета партийного проекта «Культура малой Родины» Семена Гречко с 50-летием», – рассказал Герой России, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне, член фракции «Единая Россия» Андрей Красов.

Депутат поблагодарил труппу за сотрудничество: выезд по просьбе жителей в Сараевский район с гастролями, выступление на театральном капустнике, организация встречи-концерта для матерей, вдов и жен рязанцев — героев Российской Федерации.

«Дружеские отношения с коллективом театра меня связывают давно. Однажды посчастливилось выйти вместе с актерами на сцену. Надеюсь, впереди нас ждет множество совместных проектов», — рассказал Андрей Красов.

Кроме того, он обсудил с Семеном Гречко возможность гастролей труппы в районах области.

«Жители отдаленных муниципальных образований должны иметь возможность знакомиться с лучшими постановками ведущего регионального театра», — отметил депутат.

Отдельно парламентарий отметил участие актера Рязанского театра драмы Сергея Невидина в совместных мероприятиях. Он вручил артисту символы воздушно-десантных войск: тельняшку и голубой берет.

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