Вот вторник, 30 марта, около восьми часов утра в Рязани иномарка сбила 10-летнюю девочку. ДТП произошло рядом с домом №16 на улице Шевченко. 51-летняя рязанка, управляя автомобилем Nissan Juke, не успела затормозить перед перебегающим проезжую часть ребенком. По предварительной информации, девочка перебегала дорогу вне пешеходного перехода.

В результате происшествия она получила легкие телесные повреждения. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь.

По факту наезда проводится проверка.

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