ГИБДД будет искать 31 марта в Рязани опасные грузы

31 марта гаишники по всей Рязанской области проведут рейды, чтобы пресечь нарушения ПДД со стороны водителей, которые перевозят опасные грузы – вещества, несущие угрозу жизни и здоровью человека, природе, зданиям, технике и другим объектам.
Если более конкретизировать, то к опасным грузам относятся: топливо, кислоты, пестициды, краски, аэрозоли, растворители, клеи, медицинские препараты, литиевые батарейки и прочее.
По словам полицейских, даже малейшее нарушение может привести к серьезным последствиям, вплоть во введения ЧС на территории региона.
В зависимости от выявленных нарушений штраф может составлять от 2 до 500 тысяч рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!