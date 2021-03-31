ГИБДД будет искать 31 марта в Рязани опасные грузы

31 марта гаишники по всей Рязанской области проведут рейды, чтобы пресечь нарушения ПДД со стороны водителей, которые перевозят опасные грузы – вещества, несущие угрозу жизни и здоровью человека, природе, зданиям, технике и другим объектам.

Если более конкретизировать, то к опасным грузам относятся: топливо, кислоты, пестициды, краски, аэрозоли, растворители, клеи, медицинские препараты, литиевые батарейки и прочее.

По словам полицейских, даже малейшее нарушение может привести к серьезным последствиям, вплоть во введения ЧС на территории региона.

В зависимости от выявленных нарушений штраф может составлять от 2 до 500 тысяч рублей.

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