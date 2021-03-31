Умер бывший техинспектор профсоюза минздрава Рязанской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Скончался бывший технический инспектор профсоюза работников здравоохранения по Рязанской области Юдин-Беседин Виктор Николаевич. В должности техинспектора он трудился с 1973 по 2000 год. Позже руководил страховой компанией ООО РМСК «Прио-Медстрах».

Рязанский областной союз организаций профсоюзов скорбит по поводу кончины Виктора Николаевича и выражает свои глубокие соболезнования родным и близким покойного.

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