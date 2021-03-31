Елена Митина обсудила вопросы организации и проведения оздоровительной кампании детей в 2021 году

Фото: РОО "Единая Россия".

В понедельник, 29 марта, член фракции «Единой России» в Государственной Думе, председатель Рязанской областной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Елена Митина приняла участие в онлайн-заседании исполнительного комитета профсоюза работников образования и науки РФ и в совещании с руководителями областных отраслевых организаций профсоюзов.

«Оздоровительная кампания начнется с 1 июня. Дети смогут отдохнуть как в оздоровительных учреждениях Рязанской области, так и на Черноморском побережье при улучшении эпидемиологической обстановки», – рассказала Елена Митина.

На сегодняшний день наполняемость детских лагерей должна составлять не более 50%.

На совещании отмечалось, что Рязанская область получила квоту в лагеря «Артек», «Смена» и «Орленок». 350 одаренных детей нашего региона смогут отдохнуть и оздоровиться в них за 4 смены.

На проведение детской оздоровительной кампании в 2021 году будет выделено 315,7 млн руб., из них 302 – из областного бюджета. В текущем году запланировано принять детей в 315 организациях оздоровления и отдыха: 16 загородных лагерях, 254 лагерях дневного пребывания и 45 лагерях труда и отдыха. Всего должно отдохнуть и оздоровиться 16 тысяч детей, из них 4 650 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получат путевки бесплатно. 7 тысяч родителей получат компенсации за самостоятельно приобретенную путевку.

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