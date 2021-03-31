В шести районах Рязанской области 31 марта отключат электричество.
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
31 марта в шести районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Рыбновский район:
- поселок Комсомольский, село Костино — с 09:00 до 17:00;
- село Козловка, деревня Железницы, село Большое Жоково, деревня Бариново — с 09:00 до 15:00;
- деревня Елизаветинка, село Пощупово — с 10:00 до 15:00.
Захаровский район:
- деревня Шляхино — с 09:00 до 17:00.
Спасский район:
- деревня Каменка, деревня Пахатино, село Огородниково, деревня Огородниковские Выселки, деревня Ясаковские Выселки, село Добрый Сот, село Степановка — с 09:00 до 18:00.
Клепиковский район:
- деревня Аверькиево — с 09:00 до 17:00.
Старожиловский район:
- деревня Епихино — с 09:00 до 17:00.
Рязанский район:
- село Алеканово, село Казарь, село Семкино — с 10:00 до 15:00;
- село Поляны — с 10:00 до 16:00.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
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