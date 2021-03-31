В шести районах Рязанской области 31 марта отключат электричество. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

31 марта в шести районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Рыбновский район:

- поселок Комсомольский, село Костино — с 09:00 до 17:00;

- село Козловка, деревня Железницы, село Большое Жоково, деревня Бариново — с 09:00 до 15:00;

- деревня Елизаветинка, село Пощупово — с 10:00 до 15:00.

Захаровский район:

- деревня Шляхино — с 09:00 до 17:00.

Спасский район:

- деревня Каменка, деревня Пахатино, село Огородниково, деревня Огородниковские Выселки, деревня Ясаковские Выселки, село Добрый Сот, село Степановка — с 09:00 до 18:00.

Клепиковский район:

- деревня Аверькиево — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- деревня Епихино — с 09:00 до 17:00.

Рязанский район:

- село Алеканово, село Казарь, село Семкино — с 10:00 до 15:00;

- село Поляны — с 10:00 до 16:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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