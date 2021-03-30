10 апреля в Рязани отметят юбилей Кремлевского (Президентского) полка

Бойцы, а теперь уже ветераны Кремлевского полка. Рязанец Сергей Данилов - крайний справа. Фото из личного архива С. Данилова.

8 апреля отмечает 85-летие уникальная воинская часть – Кремлевский (Президентский) полк России. Он входит в состав Федеральной службы охраны РФ. Этот полк обеспечивает безопасность первых лиц государства и сохранность кремлевских ценностей. В полк входят три батальона, две роты Специального караула, Почетный кавалерийский эскорт и спецназ. В каждом подразделении свои особенности и специфика.

Отметят юбилей и в Рязани. В субботу, 10 апреля, в 12:00 начнется возложение венков на мемориальном комплексе «Монумент Победы». А в 13:30 ветераны Кремлевского полка посетят музей воздушно-десантных войск и… Кремль, но уже рязанский.

Ждет гостей праздника и культурная программа. В 17:00 начнется концерт в комплексе «Арт Контраст».

Приводим контакты организаторов мероприятия:

- Сергей Чураков 8 (953)742-48-30;

- Александр Нечепуренко 8 (920) 965-29-26.

Подчеркнем, что некоторое время назад каждую осень из Рязанской области в показательную воинскую часть всей армии страны отправлялись служить 35 рязанцев. Об этом «Комсомолке» рассказал ветеран полка Сергей Чураков.

Так что празднества ожидаются масштабные.

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