На «ТНТ» в шутку предположили, где в Рязани повезут Путина

Азамат Мусагалиев на презентация сериала ТРИАДА. Архив "КП".

В популярном юмористическом шоу «Однажды в России», выходящем на телеканале «ТНТ», посмеялись над Рязанью. Телеведущий Азамат Мусагалиев показал эфире фотографию дома, расположенного на улице Праволыбедская. Предположив, что здание уже отремонтировали, он пожалел, что сделано это, лишь наполовину.

- Возможно, это и есть ремонт, уже готовый — такой взгляд. А может и вообще никакого ремонта нет — это просто на самом деле сушат занавес местного театра. Обратите внимание, из дальнего окна уже вывесили белый флаг, который как бы намекает нам, что здание сдалось. Зато если в город приедет Путин, сразу понятно, с какой стороны этого здания его провезут, - отметил Мусагалиев.

В конце своего скетча Азамат обратился к ответственным за строение с просьбой его «доделать и двигаться дальше».

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