На должность руководителя фонда капремонта претендует четыре человека

На вакантную должность директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области претендуют четыре человека. Об этом сообщает «МК в Рязани» ссылаясь на опубликованный протокол конкурсной комиссии.

По данным издания, вакантную должность могут занять: нынешняя и.о. руководителя фонда Виктория Сорокина, экс-заместитель гендиректора фонда Дмитрий Калачев, руководитель ООО «Перспектива» Сергей Копейкин и директор МП «УКС» Андрей Васин.

Смотр претендентов назначен на 3 апреля.

Напомним, предыдущий гендиректор фонда Юрий Фурфурак был освобожден от должности генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области с 25 марта. Причем на своей должности чиновник проработал, лишь несколько месяцев.

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