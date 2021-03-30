После жалобы рязанки, администрация проверит водителя маршрутки

На условиях анонимности рязанка разместила в группе «Новости Рязани Вконтакте» сообщение о водители маршрутки, якобы, выгнавшей ее из транспорта с детьми. При этом женщина сделала фотографию госномера микроавтобуса с просьбой разобраться с водителем.

«Несколько дней назад меня с двумя маленькими детьми в грубой форме с оскорблениями высадили из маршрутки, потому что водитель, якобы, не смог списать деньги за проезд с карты. Карта не в стоп листе, баланс положительный. Категорически отказался брать оплату наличными за меня с другого пассажира, которому я деньги перевела бы через сбербанк онлайн», - написала женщина.

Любопытно, что на сообщение сразу же отреагировали в администрации Рязани. Чиновники предложили пассажирке с ними связаться и рассказать, как все было на самом деле. Если информация подтвердится, то ей пообещали наказать водителя. А пока решено организовать проверку.

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