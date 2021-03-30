Экс-помощник Путина противопоставил Мохова «скопинскому льву»

Помощник президента России Владислав Сурков перед началом банкета по случаю свадьбы телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова в Музее Москвы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экс-помощник Владимира Путина Владислав Сурков написал для журнала «Русский пионер» текст «Скопинский лев», рассказывающий о жизни в городе Скопин, в котором он родился.

«Небольшой русский город Скопин недавно ославился на всю Россию из-за пресловутого «скопинского маньяка» Виктора Мохова. Между тем, это не первая громкая слава моего родного города. И ради справедливости надо сообщить, что Скопин еще в девятнадцатом веке удостоился обсуждения всей страной, которую всколыхнул и даже потряс. Произошло это благодаря замечательному человеку, о ком просто необходимо сказать хотя бы несколько слов. Ибо не маньяком единым», - отметил Сурков.

В качестве противопоставления Владислав Сурков привел пример местного банкира, мецената и благотворителя Ивана Гавриловича Рыкова с легкой руки Антона Чехова прозванного «скопинским львом».

«Я вырос в Скопине, учился там сначала в восьмилетней школе (были тогда такие), а потом в средней школе номер один. Эта последняя располагалась в историческом здании бывшего реального училища. Здание было построено во времена Александра Освободителя на средства местного банкира, мецената и благотворителя Ивана Гавриловича Рыкова», - написал Сурков.

Затем, автор текста долго рассуждает о значимости Ивана Рыкова для Скопина, о том, что погубило его дело и в итоге привело на скамью подсудимых.

«Какие-то суетливые вкладчики попросили зачем-то свои вклады обратно. Что-то им там такое понадобилось, - продолжает Сурков. - Короче, рандомные вкладчики откуда-то из Сызрани. Скопинский Общественный Банк удивился, зачем сызранцам нужны их собственные деньги? Попытался отговорить, убедить, что без денег лучше. Попытался не дать. Но сызранцы ребята были темные, непрогрессивные. Консервативные простаки. Уперлись. Тогда Скопинский Общественный Банк все же попытался отдать им их деньги. И не смог».

В самом конце своей колонки Владислав Сурков совсем уж разошелся и практически перешел на отборный мат, говоря о том, чего именно хочет государство от своих граждан.