Ока около Рязани освободилась ото льда

У реки собрались любители ловли на спиннинг.

После снежной зимы все резонно ожидают большого половодья. И первый его этап – освобождение рек ото льда, начался на главной реке региона, Оке.

В районе пристани вода по сравнению с предыдущим днем поднялась приблизительно на семь сантиметров, и часть льда ушла ниже по реке. В результате этого образовалось поле чистой воды протяженностью около 500 метров. Чем не преминули воспользоваться любители ловли на спиннинг – ведь запрет на той вид ловли наступает 1 апреля, и пока удовлетворить свою страсть к такому виду рыбалки можно абсолютно законно.

Если вода будет прибывать более быстрыми темпами, то окончательное вскрытие Оки ожидается в ближайшие день-два, и рязанцы могут увидеть проход льда по реке.

Окончательное вскрытие Оки возможно в ближайшие день-два.

Образовалось поле чистой воды протяженностью около 500 метров.

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