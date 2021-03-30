Андрей Красов вручил благодарственные письма директору мемориального музея-усадьбы академика И.П. Павлова

Музею исполнилось 75 лет.

30 марта Герой России, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне, член фракции «Единая Россия» Андрей Красов посетил музей-усадьбу академика И.П. Павлова в Рязани и поздравил коллектив с 75-летием со дня открытия учреждения.

Торжественно открытие состоялось 6 марта 1946 года. В честь памятной даты в мае запланировано проведение традиционного «Сиреневого бала».

«Поздравления приходят из разных уголков мира, где о Рязани знают по имени нашего великого земляка», – рассказала директор учреждения, заслуженный работник культуры РФ Наталья Загрина.

Коллектив музея поблагодарил Андрея Красова за содействие в выделении финансирования работ по замене кровли на здании – объекте культурного наследия федерального значения «Дом, в котором жил Павлов Иван Петрович в 1849-1868 гг.» (Дома науки). Ремонт позволил прекратить залитие музейных помещений. Сейчас коллектив учреждения беспокоит аварийное состояние подвального помещения в Доме науки и проседание угловой части дома академика.

Парламентарий осведомился о переводе музея из муниципальной собственности в ведение региона, что могло бы способствовать получению более серьезного финансирования.

«Музей Нобелевского лауреата требует полноценного ремонта. В связи со статусом объекта культурного наследия это весьма дорогостоящее мероприятие, вряд ли это по силам городскому бюджету», — отметил Андрей Красов.

Депутат пообещал рассмотреть вопрос совместно с губернатором Рязанской области и профильным министерством.

В завершение встречи за многолетний труд по сохранению и пропаганде наследия академика Ивана Павлова Андрей Красов вручил директору мемориального музея-усадьбы и его заместителю по финансово-хозяйственной деятельности благодарственные письма.

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