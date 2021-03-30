У«Спартака» установили шлагбаум, загоняющий прохожих в грязь

Теперь пешеходам здесь не пройти.

30 марта у стадиона «Спартак» завершился монтаж крайне странной инженерной конструкции. Со стороны улицы Маяковского на подходе к дому №44 рабочие установили шлагбаум, мешающий не только проезду автомобилей, но и не дающий пешеходам пройти по открытой территории.

Теперь выйти со стороны «Спартака» на Маяковского, не рискуя испачкать свою обувь, можно только по развалившейся лестнице, либо подняться значительно левее, там где автомойка.

Там же, где раньше был самый удобный подъем, рабочие установили шлагбаум такой длины, что по асфальтовому покрытию больше не пройти. Получается, либо иди по грязи, либо пролезай под конструкцией.

Причем, за те несколько минут пока корреспондент «Комсомолки» снимал завершающий этап монтажа, несколько прохожих уже были вынуждены пролезать через грязь. При этом люди не стеснялись в выражениях и как всегда ругали местную власть.

На вопрос корреспондента «КП» об организации, распорядившейся установить шлагбаум, рабочие сообщили, что это был «спорткомитет», скорее всего, имея ввиду городское управление по физической культуре и массовому спорту.

Кстати, в доме №44 по улице Маяковской еще и находится спортивные залы для бокса и борьбы, а также офтальмологический центр. И теперь получается, что к спортивному объекту и медицинскому учреждению не смогут самостоятельно подойти люди с ограниченными возможностями. А это уже совсем не соотносится реализацией федеральной программы «Доступная среда», о которой нам так часто сообщали городские и областные власти.

Людей буквально загоняют в грязь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!