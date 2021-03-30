Андрей Красов организовал урок правовой грамотности

Фото: РОО "Единая Россия".

«Вместе с уполномоченным по правам ребенка в Рязанской области Анжеликой Евдокимовой и старшим помощником прокурора по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Татьяной Волковой рассказали о безопасности детей, способах уберечь их от насилия, опасностях в сети Интернет, ответственности несовершеннолетних за участие в несанкционированных массовых мероприятиях», – поделился Герой России, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне, член фракции «Единая Россия» Андрей Красов. 29 марта парламентарий организовал для родителей учащихся и педагогов Центра образования «Дистанционные технологии» онлайн-урок правовой грамотности.

Андрей Красов рассказал о недавно принятом по инициативе «Единой России» законе, который запрещает высаживать из общественного транспорта детей, находящихся без сопровождения взрослых, в случае неоплаты проезда. Документ был принят в нижней палате парламента 16 февраля, 24 февраля его подписал президент Российской Федерации. Он вступил в силу 7 марта.

«Это правило касается непосредственно физической безопасности подрастающего поколения, является гарантией того, что ребенок не замерзнет в холодное время года, не останется на улице в темное время суток», – отметил Андрей Красов.

Детский омбудсмен Анжелика Евдокимова в ходе урока подчеркнула, что связь ребенок – родитель должна быть нерушимой.

«Для этого нужно показывать свою заинтересованность в мыслях, чувствах, планах ребенка, его образе жизни», — отметила она.

Старший помощник прокурора Татьяна Волкова подробно рассказала, какую ответственность подростки несут за участие в незаконных акциях, а также в случае распития алкогольных напитков, курения сигарет или вейпов в общественных местах, покупки детьми товаров в магазинах для взрослых. Также она напомнила об ответственности родителей за местонахождение детей в период действия комендантского часа.

«Чтобы защитить детей от насилия, в первую очередь нужно научить их рассказывать близким взрослым обо всем, о любых вещах, которые им не нравятся, вызывают беспокойство», — посоветовала Татьяна Волкова.

По просьбе родителей старший помощник прокурора привела примеры изменений в поведении детей, которые могут свидетельствовать об опасной ситуации: постоянное приподнятое или удрученное настроение, скрытные разговоры по телефону, замкнутость, гиперактивность, требование повышенного внимания.

«Вы дали нам знания, основанные на практическом опыте, проанализировали современную ситуацию с безопасностью детей, напомнили о мерах, которые должны предпринять родители, чтобы уберечь детей», — поблагодарила гостей за организацию и проведение урока директор Центра образования «Дистанционные технологии» Галина Карпачева.

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