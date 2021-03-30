Мусорный оператор насчитал рязанцам лишних 125 тыс. рублей

В Рязанской области управление ФАС вмешалось в ситуацию с начислением жителям многоквартирного дома платежей за услуги, которых не было. Речь идет о вывозе мусора от новостройки, который фактически не осуществлялся.

Дом сдан в эксплуатацию в октябре 2019 года. В первые месяцы жильцов в квартирах не было - велись отделочные работы. Соответственно, не было ни бытового мусора, ни контейнеров для его сбора, а строительный мусор вывозился подрядной организацией.

Тем не менее, региональный оператор (в Рязанской области это «Эко-Пронск») насчитал лишних 125 тыс. рублей за пять месяцев «обслуживания».

«В ходе рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства региональный оператор сделал перерасчет, частично сторнировав (отменив – Ред.) начисления за неоказанные услуги (с 01.01.2020 по 21.04.2020)», - сообщает пресс-служба рязанского УФАС.

Затем антимонопольщики вынесли регоператору представление, после чего он также исключил начисления за период с 22.04.2020 по 01.06.2020.