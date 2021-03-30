Рязанцы могут бесплатно вакцинировать своих питомцев от бешенства

3 апреля в Рязани пройдет бесплатная вакцинация собак и кошек от бешенства. Об этом сообщает «Рязанская горветстанция».

Прийти со своим питомцем на процедуру можно будет с 9 до 12 часов по предварительной записи по телефону: 25-40-38. Вакцинация пройдет в мобильном пункте у памятника Святому Василию на улице Малиновой в микрорайоне Дашково-Песочня.

Профилактическая акция проводится с целью недопущения распространения смертельно опасного заболевания как для домашних животных, так и для человека.

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