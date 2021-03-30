В Рязанской области ожидается усиление ветра

Главное управление МЧС по Рязанской области со ссылкой на региональный гидрометцентр опубликовало метеопредупреждение. В сообщении говорится, что с 18 часов 30 марта и до вечера следующего дня в области ожидается усиление ветра. Его порывы составят 12-17 метров в секунду. На дорогах местами гололедица.

Спасатели просят рязанцев соблюдать простые правила безопасности: избегать длительного нахождения на улице и не находиться под непрочными конструкциями.

На случай отключения электричества, в МЧС рекомендуют держать наготове электрический фонарь и не пользоваться для освещения открытым огнем.

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