В Рязанской области планируют продлить время тишины

30 марта на заседании рязанского кабмина обсудили законопроект, устанавливающий время тишины с 22 часов до 8 утра.

Также сообщается, что в целях защиты семей с детьми планируется установить дополнительный тихий час с 13.00 до 15.00. В итоге правительство одобрило инициативу, и теперь законопроект пойдет на голосование в региональный парламент.

Изменения будут внесены в часть 1 статьи 11.1 закона об административных правонарушениях Рязанской области. Напомним, что согласно документу, нарушение тишины и спокойствия граждан, карается штрафом от одной до двух тысяч рублей, либо предупреждением. Для юрлиц ответственность варьируется от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

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