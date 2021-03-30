Энергетики из Шацка стали лучшими в зональном волейбольном турнире

Фото: Рязаньэнерго.

Волейболисты «Энерго», основу которого составили сотрудники Шацкого РЭС, в очередной раз стали победителями зонального турнира, а капитан команды - начальник РЭС Дмитрий Киселев и инженер Александр Муругов признаны лучшими игроками соревнований.

Кроме шацких спортсменов-энергетиков в соревнованиях участвовали команды Путятинского, Шиловского, Сапожковского и Чучковского районов. По итогам турнира команда «Энерго» получила путевку в финальную часть первенства Рязанской области.

— Коллектив всего Шацкого РЭС на протяжении многих лет участвует в спортивных состязаниях региона и активно ведет пропаганду здорового образа жизни среди молодого поколения, — отметил заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» – директор филиала «Рязаньэнерго» Сергей Котенёв. — Девять сотрудников РЭС уже успешно выполнили норматив комплекса ГТО и получили значки отличия – и это является достойным примером упорства и мастерства для всех наших сотрудников.