Пьяные мужчины обокрали квартиру недавно скончавшейся рязанки

Одна из украденных наград. Фото: пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские раскрыли ночную кражу из квартиры дома, расположенного на улице Гоголя. Жилье оказалось пустым, так как его хозяйка недавно скончалась в возрасте 92 лет.

В дежурную часть обратились жильцы сразу нескольких квартир дома с жалобой на подозрительный шум в подъезде. Прибывшие на вызов сотрудники ППС обнаружили на выходе двоих нетрезвых мужчин.

«Внятно пояснить, что они делали в подъезде, граждане не смогли. С целью составления административных протоколов их доставили в отдел полиции», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Выяснилось, что задержанными оказались 31-летний рязанец, ранее судимый за наркотики, угрозу убийством и грабеж, а также его 24-летний приятель с богатым криминальным прошлым (судим за изнасилование и наркотики). При обыске досмотре выяснилось, что один из задержанных имел при себе четыре юбилейные медали Великой Отечественной войны и заточку.

Оперативники выяснили, что мужчины зашли ночью в подъезд для того, чтобы там выпить спиртного. Когда они уже дошли до кондиции, в голову старшего собутыльника пришла идея проникнуть в одну из квартир. Он наугад постучался в первую попавшуюся дверь и, когда никто не ответил, мужчина заточкой повредил замок и вошел внутрь. Добычей подозреваемых стали юбилейные награды и латунный браслет

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Заточка которой был вскрыт замок пустующей квартиры. Фото: пресс-служба регионального УМВД.

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