Все о коронавирусе в Рязанской области на 30 марта

Во вторник, 30 марта, в Рязанской области выявили 54 новых случая COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 26 262 рязанцев.

Поправились за сутки 58 человека. Общее количество выздоровевших – 24 310 человек.

К сожалению, не обошлось без пополнения летальной статистики. В списки скончавшихся внесли еще четыре фамилии. Всего, по официальным данным, на 30 марта COVID-19 в Рязанской области унес жизни 362 человек.

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В оперативной группе сообщили, кого включили в летальный список (подробности).