Власти открыли Торговому городку страницы в Instagram и Telegram

У проекта развития Торгового городка (рязанская ВДНХ) появились страницы в Instagram и Telegram. Об этом сообщают областные и городские власти.

«Здесь можно будет следить за ходом работ и узнать больше про историю каждого павильона», - говорится в сообщении.

Ранее известный урбанист и блогер Илья Варламов включил рязанскую ВДНХ в семерку объектов России, которым нужна особая помощь. Торговый городок попал на карту исчезающего архитектурного наследия (читать подробнее).

Отметим, что страничка в Instagram есть и у старинного дома – объекта культурного наследия – дома Банковского. На протяжении многих лет власти не предпринимают никаких видимых действий, чтобы этот дом спасти и восстановить.

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