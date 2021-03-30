Военного пенсионера оштрафовали на 210 тысяч рублей за пьяную езду

Московский районный суд оштрафовал 60-летнего пенсионера, ветерана военной службы на 210 тысяч рублей за пьяную езду, сообщает районная прокуратура.

Это уже второй случай, когда гражданин, несмотря на то, что уже был подвергнут административному наказанию, вновь сел пьяным за руль.

Теперь по решению суда ветерану нужно будет выплатить более двухсот тысяч рублей. Кроме того, его лишили водительских прав на три года.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, как под Рязанью 52-летний житель Костромы за рулем автомобиля «ГАЗель» сбил пьяного 46-летнего мужчину из Ухоловского района, который в этот момент шел по дороге в попутном направлении (читать подробнее).

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