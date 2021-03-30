На Южной окружной произошло ДТП – прибыла скорая помощь

Утром 30 марта на Южной окружной дороге произошло ДТП. Видео с места происшествия опубликовали в паблике «Подслушано у водителей Рязани».

По словам одного из очевидцев, произошло лобовое столкновение двух автомобилей. На месте происшествия работает бригада скорой медицинской помощи.

Официальной информации о ДТП к настоящему времени не поступало, подробности уточняются.

Ранее сообщалось, как под Рязанью 52-летний житель Костромы за рулем автомобиля «ГАЗель» сбил пьяного 46-летнего мужчину из Ухоловского района, который в этот момент шел по дороге в попутном направлении (читать подробнее).

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