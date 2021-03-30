Рязанцев будут вакцинировать от коронавируса в торговых центрах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшее время в одном из торговых центров Рязани откроется пункт вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба регионального минздрава. В настоящий момент этот вопрос прорабатывается.

На сегодняшний день в Рязанской области по-прежнему действуют сорок пунктов вакцинации, половина из которых работают в две смены. Вакцинировано почти 43 тысячи рязанцев первично и завершили вакцинацию полностью 31 тысяча человек.

Отдаленные селения региона объезжают десять мобильных бригад, размещенных на базе ФАП. Выездные пункты обслуживают Сасовский, Шацкий, Ряжский, Александро-Невский, Кораблинский, Михайловский, Рязанский, Сараевский, Скопинский районы. Кроме того, выездной пункт ОКБ вакцинирует на предприятиях Рязани.

Отметим, что на днях в Рязанскую область поступила очередная партия вакцины от коронавируса в количестве 12,6 тысяч доз.

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