Рязанец осужден за убийство знакомого по неосторожности

34-летний житель Рязанского района признан судом виновным в умышленном причиненим тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Всё произошло 11 августа 2020 года в квартире его знакомого в поселке Стенькино.

Оба мужчины были чрезмерно пьяны. Во время застолья между ними возник конфликт из-за женщины, сообщает пресс-служба областного СУ СКР. В региональной прокуратуре уточнили, что хозяин жилища вступился за сожительницу гостя - высказал претензии насчет ее побоев.

Конфликт перерос в яростную драку. Удары руками и ногами сыпались с обеих сторон. Когда хозяину показалось, что гость повержен, тот накинулся сзади и стал неистово колотить соперника, пока тот не затих. Потерпевший, получив закрытую черепно-мозговую травму и закрытую травму грудной клетки, скончался еще до приезда скорой.

Обвиняемый признал вину в полном объеме и заявил о раскаянии. В суде при участии прокурора Рязанской области Ивана Панченко ему назначили наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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