В семи районах Рязанской области 30 марта отключат электричество.
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
30 марта в семи районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Шиловский район:
- село Тимошкино, село Березово, поселок Первомайский, поселок Красный, село Боровое, Харинский Ручеек — с 08:00 до 17:00;
- деревня Ибредь (улицы Заводская, Рязанская, Новая) — с 09:00 до 17:00.
Сараевский район:
- поселок Новый Хутор, деревня Слезнево — с 10:00 до 17:00.
Старожиловский район:
- деревня Бутырки — с 09:00 до 17:00.
Захаровский район:
- село Колесня — с 09:00 до 17:00.
Рязанский район:
- село Шумашь — с 09:00 до 16:00.
Сапожковский район:
- село Коровка — с 09:00 до 17:00.
Пронский район:
- село Береговая Погореловка, поселок Погореловский — с 09:00 до 17:00.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
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