В четверг в Рязани стартует запись детей в 1 класс. Фото: Олег УКЛАДОВ

29 марта в мэрии Рязани прошло совещание по вопросу записи детей в первый класс. Начальник управления образования Дмитрий Филиппов напомнил, что впервые запись пройдет по новому порядку. Если раньше родители будущих первоклассников заявления подавали не позднее 1 февраля, то теперь прием заявлений стартует 1 апреля в 09:00 (читать подробнее).

Заявку можно подать разными способами: прийти в школу, где ребенка зарегистрируют по электронной очереди; через интернет – подать заявку на портале госуслуг. Кроме того, отправить заявление можно почтой заказным письмом с уведомлением, а также через электронную почту.

Заместитель главы администрации Надежда Штевнина подчеркнула, что все заявления попадут в единую систему как через портал госуслуг, так и непосредственно из школы. Но подача электронной заявки значительно сэкономит время.

Для уточнения интересующей информации рязанцы могут обращаться в управление образования и молодежной политики администрации Рязани по телефону: (4912) 25-64-47.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!