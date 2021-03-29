Маршрутка №45 в Рязани может изменить схему движения

В Рязани разработали измененную схему движения маршрутки №45, сообщает пресс-служба городской администрации. Сделали это, чтобы улучшить транспортную доступность жителей поселка Ворошиловка.

«После изменения маршрута выдадут временное свидетельство с последующим проведением открытого конкурса. Основная цель — обеспечить доставку школьников из поселка Ворошиловка в микрорайон Приокский и обратно», - говорится в сообщении.

Ранее в мэрии объяснили, почему в Рязани редко ходят маршрутки, а салоны забиты. Чиновники порекомендовали рязанцам пересаживаться на троллейбусы и муниципальные автобусы (читать подробнее).

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