Рязань
Еще
Радио
Рязань
Еще
Радио
Рязань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 марта 2021 18:22

Съемочная группа Андрея Караулова будет работать в Рязани два дня

Гости из столицы намерены изучить городские проблемы изнутри, пообщаться с властями и жителями областного центра
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий

30 и 31 марта в Рязани будет работать съемочная группа журналиста и блогера Андрея Караулова, сообщает нам собственный источник. Репортаж будет посвящен актуальным проблемам города. Как и предполагалось ранее, особое внимание гости из столицы уделят разбитым дорогам, автомобильным пробкам, перебоям в работе общественного транспорта.

Съемочная группа намерена встретиться с представителями властей, транспортных предприятий, городскими активистами. Журналисты проедут по улицам - как в центре, так и в спальных районах - побывают на остановках общественного транспорта в час-пик, поговорят с водителями и пассажирами.

«Комсомолка» будет освещать результаты поездки.