Съемочная группа Андрея Караулова будет работать в Рязани два дня

30 и 31 марта в Рязани будет работать съемочная группа журналиста и блогера Андрея Караулова, сообщает нам собственный источник. Репортаж будет посвящен актуальным проблемам города. Как и предполагалось ранее, особое внимание гости из столицы уделят разбитым дорогам, автомобильным пробкам, перебоям в работе общественного транспорта.

Съемочная группа намерена встретиться с представителями властей, транспортных предприятий, городскими активистами. Журналисты проедут по улицам - как в центре, так и в спальных районах - побывают на остановках общественного транспорта в час-пик, поговорят с водителями и пассажирами.

«Комсомолка» будет освещать результаты поездки.